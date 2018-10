В Самаре 6 октября пройдет концерт "Рок в защиту животных 2018"

5 Окт. 14:50 2018-10-05T14:51:06+03:00

В Самаре 6 октября в 17.00 в баре "Houston" пройдет концерт "Рок в защиту животных 2018". Наш город присоединился к акции одним из первых. Мероприятие приурочено к Дню защиты животных, который отмечался 4 октября.

- Основная цель «Рока в защиту животных 2018» в Самаре — донести окружающим, что все равны в этом мире — и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация братьев наших меньших недопустимы, - говорят организаторы концерта.

В этот вечер на сцене можно будет услышать самарских рок-музыкантов. Это группы "Третье измерение", VinnyGreat, Kreek City, Владислава Рукавишникова, Алексей Караковский и группа Происшествие, The last day of sofia, Митрич и специальные гости Miss Jumping.

Билет можно купить прямона входе, его стоимость - 200 рублей.