2018-10-05T14:51:06+03:00
Общество

В Самаре 6 октября пройдет концерт "Рок в защиту животных 2018"

Деньги, полученные от продажи билетов, передадут приюту для животных
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Самарцев приглашают поддержать концерт "Рок в защиту животных"Самарцев приглашают поддержать концерт "Рок в защиту животных"
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В Самаре 6 октября в 17.00 в баре "Houston" пройдет концерт "Рок в защиту животных 2018". Наш город присоединился к акции одним из первых. Мероприятие приурочено к Дню защиты животных, который отмечался 4 октября.

- Основная цель «Рока в защиту животных 2018» в Самаре — донести окружающим, что все равны в этом мире — и животные и люди. Что убийство, заточение в неволе, насилие и эксплуатация братьев наших меньших недопустимы, - говорят организаторы концерта.

В этот вечер на сцене можно будет услышать самарских рок-музыкантов. Это группы "Третье измерение", VinnyGreat, Kreek City, Владислава Рукавишникова, Алексей Караковский и группа Происшествие, The last day of sofia, Митрич и специальные гости Miss Jumping.

Билет можно купить прямона входе, его стоимость - 200 рублей.

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