2018-10-05T15:02:34+03:00
Общество

В Волгаре на многоэтажке рисуют огромного орла

В груди птицы будет изображен самарский пейзаж
Анастасия ФИЛАТОВА
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Орла рисуют на торце дома № 2 по улице Казачьей. Фото: ТРК ГубернияОрла рисуют на торце дома № 2 по улице Казачьей. Фото: ТРК Губерния
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Многоэтажки Самары продолжают украшать огромными граффити. После завершения ЧМ-2018 уличные художники переключились с футбольной тематики на местные пейзажи. Ранее они нарисовали на торце дома по улице Победы моряка с маяком, что символизирует близость Самары к воде, к Волге. А теперь художники решили изобразить природный мир.

Так, сейчас уличные творцы, которые приехали к нам из Челябинска, работают в Волгаре в Куйбышевском районе Самары. Там на торце дома № 2 по улице Казачьей они рисуют огромного орла.

На десятиэтажке появится орел, на груди которого будет изображен национальный парк «Самарская Лука», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» один из художников Александр Слимов.

По его словам, это не последний их проект в Самаре. В обозримом будущем художники планируют порадовать местных жителей еще несколькими граффити.

- Надеюсь, что еще будем рисовать в Самаре. Нам тут нравится. Есть несколько проектов, но пока ничего точно сказать не могу, - добавил художник.

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