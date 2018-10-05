В Самаре на Аэропортовском шоссе горел гараж с автомобилем внутри

5 Окт. 15:21 2018-10-05T15:21:41+03:00

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В четверг, 4 октября, в Кировском районе Самары произошел пожар. Там на Аэропортовском шоссе загорелся гараж.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 20:06. В гараже горели домашние вещи. Кроме того, огонь повредил стоящий там автомобиль. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На тушение возгорания выезжали 29 пожарных и 7 единиц техники. Локализовать пожар им удалось в 20:30, а полностью его ликвидировать в 20:35.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.