В Самаре на Аэропортовском шоссе горел гараж с автомобилем внутри
Площадь пожара составила 50 квадратных метров
На тушение огня выезжали 29 пожарных и 7 единиц техникиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В четверг, 4 октября, в Кировском районе Самары произошел пожар. Там на Аэропортовском шоссе загорелся гараж.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 20:06. В гараже горели домашние вещи. Кроме того, огонь повредил стоящий там автомобиль. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На тушение возгорания выезжали 29 пожарных и 7 единиц техники. Локализовать пожар им удалось в 20:30, а полностью его ликвидировать в 20:35.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.