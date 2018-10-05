В Самарской области появилась новая почетная награда

5 Окт. 15:39 2018-10-05T15:39:46+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров утвердил новый почетный знак «За заслуги в наставничестве». Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Данную награду будут вручать наставникам молодежи из числа работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства, образования, здравоохранения, культуры и других отраслей. При этом представляемые к награде люди должны безупречно проработать на своем предприятии не менее 10 лет и иметь значительный опыт в помощи и развитии молодых специалистов. Помимо почетного знака, наставникам молодежи будет полагаться единовременная денежная выплата в 35 тысяч рублей.