2018-10-05T16:04:52+03:00
Общество

Слесарь, чуть было не ставший мэром Самары, придумал лучший слоган для выборов

За удачный перефраз девиза Олимпийских Игр 2014 он получил 25 тысяч рублей от Избиркома
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре слесарю дали 25 тыс. рублей за предвыборный слоганВ Самаре слесарю дали 25 тыс. рублей за предвыборный слоган
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В Самаре награду от избиркома получил слесарь-сборщик с "Кузнецова". Валентин Сульянов в конце 2017 года претендовал на должность мэра Самары, затем инициативный молодой человек стал членом молодежного правительства, поработал на чемпионате мира. И как только узнал о конкурсе на слоган выборов губернатора - откликнулся сразу же. Комиссия оценила вариант, предложенный парнем: Честные. Открытые.Твои. По мнению членов комиссии, эти слова лучше всего характеризовали то, что происходило в регионе на избирательных участках.

- Победитель конкурса получил приз в 25 тыс рублей, кроме того его слоган использовался во всех визуальных материалах к выборам, - отметили организаторы конкурса.

Призы получили и другие участники конкурса слоганов. Руководитель конкурсной комиссии Магомед Халиков отметил, что выбрать один вариант среди всех работ было сложно.

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