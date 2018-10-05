Контракт Миодрага Божовича с «Крыльями Советов» рассчитан на 2,5 года

5 Окт. 16:06 2018-10-05T16:11:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Черногорец Миодраг Божович, который сменил на посту главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова, подписал с самарским клубом контракт на 2,5 года. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказал министр спорта региона Дмитрий Шляхтин.

- Контракт с Миодрагом Божовичем рассчитан на 2,5 года. Специалиста уже представили команде, - сказал Шляхтин.

Однако в предстоящем матче с «Динамо» командой будет руководить тренер молодежки Владимир Кухлевский. Клуб еще не успел заявить Божовича на сезон.

Напомним, Божович возглавил «Крылья Советов» 5 октября. На этом посту он сменил Андрея Тихонова, который проработал с командой чуть больше года. До «Крыльев» Божович возглавлял «Ростов», «Амкар», «Локомотив», сербскую «Црвену Звезду» и тульский «Арсенал». С последним в прошлом сезоне черногорец занял 7 место в чемпионате России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов» 5 октября. Кто это?

Черногорский специалист Миодраг Божович сменил на посту главного тренера самарской команды Андрея Тихонова. Он поможет «Крыльям» закрепиться в РПЛ (подробности)

Билеты на матч «Крылья Советов» - «Динамо» 6 октября: цены, где купить

Продажа билетов на матч 10 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Динамо» стартует 2 октября (подробности)

Главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова отправили в отставку перед матчем с «Динамо»

Чем запомнится Самаре главный тренер «Крыльев Советов», которого отправили в отставку 5 октября накануне игры с «Динамо» (подробности)