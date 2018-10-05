2018-10-05T16:11:25+03:00
Спорт

Контракт Миодрага Божовича с «Крыльями Советов» рассчитан на 2,5 года

Черногорского специалиста уже представили команде
Ольга АФАНАСЬЕВАДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Божовича команде представили 5 октябряБожовича команде представили 5 октябряФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Черногорец Миодраг Божович, который сменил на посту главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова, подписал с самарским клубом контракт на 2,5 года. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказал министр спорта региона Дмитрий Шляхтин.

- Контракт с Миодрагом Божовичем рассчитан на 2,5 года. Специалиста уже представили команде, - сказал Шляхтин.

Однако в предстоящем матче с «Динамо» командой будет руководить тренер молодежки Владимир Кухлевский. Клуб еще не успел заявить Божовича на сезон.

Напомним, Божович возглавил «Крылья Советов» 5 октября. На этом посту он сменил Андрея Тихонова, который проработал с командой чуть больше года. До «Крыльев» Божович возглавлял «Ростов», «Амкар», «Локомотив», сербскую «Црвену Звезду» и тульский «Арсенал». С последним в прошлом сезоне черногорец занял 7 место в чемпионате России.

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