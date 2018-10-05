2018-10-05T16:16:25+03:00
Общество

Иван Пивкин остается: министр транспорта Самарской области избавился от приставки «врио»

Чиновник продолжит и дальше работать в региональном правительстве
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров переназначил на должность еще одного министра. Речь идет о министре транспорта и автомобильных дорог Иване Пивкине. Теперь он продолжит работать без приставки «врио». Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

Напомним, что в статус временно исполняющего обязанности министра Иван Пивкин перешел около года назад, когда на пост врио губернатора был избран Дмитрий Азаров. Ведомство же он возглавлял с июня 2012 года.

После сентябрьских выборов Дмитрий Азаров официально вступил в должность губернатора Самарской области и приступил к обновлению кабинета министров. Часть из них он заменил главами муниципальных образований, а части убрал приставку «врио». В частности, это министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова, министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина, министр управления финансами Андрей Прямилов и министр имущественных отношений Сергей Черепанов.

Что касается Ивана Пивкина, то большинство политический экспертов было уверено, что он покинет свой пост, поскольку в последнее время работа минтранса получает слишком много негативных оценок и жалоб жителей губернии. Однако Дмитрий Азаров решил оставить Ивана Пивкина на занимаемой им должности.

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