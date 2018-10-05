В Самаре изменили схему движения автобуса № 52

5 Окт. 16:39 2018-10-05T16:39:35+03:00

Автобусы пустят в объезд из-за работ на водоводе

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В пятницу, 6 октября, в Самаре закрыли движение транспорта на пересечении улиц Структурной и Карьерной. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ограничения связаны с проведением сотрудниками Самарских коммунальных систем работ на водоводе.

Из-за перекрытия дороги автобусы № 52 пришлось пустить в объезд. До окончания работ, сроки которых пока не называются, автобусы будут ходить следующим образом:

- в направлении железнодорожного вокзала – по улицам Авроры, Партизанской, Промышленности, Авроры, Партизанской, Дзержинского, Клинической, Аваиационной и далее по своему маршруту;

- в направлении автостанции «Аврора» – по улицам Авиационной, Клинической, Дзержинского, Партизанской, Авроры, Промышленности, Партизанской, Авроры.

Жителей Самары просят быть внимательнее и заранее выбирать маршруты своего следования.