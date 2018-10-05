В Самарской области водитель ВАЗа сбил на «зебре» 9-летнюю девочку
В четверг, 4 октября, около 13:30 в поселке Алексеевка Кинельского района произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, 19-летний молодой человек, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21099 по улице Невской со стороны улицы Специалистов в направлении улицы Ленина, сбил 9-летнюю девочку. Последняя пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.
В результате случившегося девочка получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.