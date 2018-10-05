2018-10-05T18:02:06+03:00
Общество

Этой осенью из Самарской области на службу по призыву отправятся более 2 тысяч молодых людей

Самарцы будут служить в частях по всей России
Кирилл КАРИМОВ
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Призывники из Самарской области отличаются хорошим здоровьемПризывники из Самарской области отличаются хорошим здоровьемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во время призывной кампании, которая началась в Самарской области 1 октября, в армию, флот и военно-космические войска служить отправятся более 2 тыс. призывников.

- Отправки молодого пополнения начнутся у нас в середине октября, скорее всего, с 20 числа, - отметил военный комиссар региона Александр Даньшин.

Самарские призывники будут служить по всей России. Шесть призывников из региона отправятся во вторую научную роту Военно-воздушной академии в Воронеже, двое - в спортивную роту в Самаре.

Интересно, что призывники из Самарской области отличаются хорошим здоровьем. Этот показатель выше, чем в среднем по округу. Среди распространенных отклонений – сколиоз, кожные заболевания и заболевания органов дыхания.

Служить по контракту с начала 2018 года в Самарской области отправились более 700 человек, в том числе 12 девушек. Контрактники получают от государства денежное довольство от 19,5 тысяч рублей до 60 тысяч рублей.

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