Этой осенью из Самарской области на службу по призыву отправятся более 2 тысяч молодых людей
Во время призывной кампании, которая началась в Самарской области 1 октября, в армию, флот и военно-космические войска служить отправятся более 2 тыс. призывников.
- Отправки молодого пополнения начнутся у нас в середине октября, скорее всего, с 20 числа, - отметил военный комиссар региона Александр Даньшин.
Самарские призывники будут служить по всей России. Шесть призывников из региона отправятся во вторую научную роту Военно-воздушной академии в Воронеже, двое - в спортивную роту в Самаре.
Интересно, что призывники из Самарской области отличаются хорошим здоровьем. Этот показатель выше, чем в среднем по округу. Среди распространенных отклонений – сколиоз, кожные заболевания и заболевания органов дыхания.
Служить по контракту с начала 2018 года в Самарской области отправились более 700 человек, в том числе 12 девушек. Контрактники получают от государства денежное довольство от 19,5 тысяч рублей до 60 тысяч рублей.