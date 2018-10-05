Самарцы жалуются на отчаянную пробку на Ново-Садовой

5 Окт. 18:22 2018-10-05T18:22:08+03:00

Водителям по полчаса приходится преодолевать участок дороги в 400 м

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Вечер пятницы, 5 октября, оказался богатым на пробки. Так, по данным АСУДД, одна из них, самая плотная, образовалась на Ново-Садовой.

Затор от улицы Лейтенанта Шмидта в сторону «из центра» произошел из-за ДТП. Как сообщают самарцы в соцсетях, «стоит все, короткий участок приходится проезжать по 30 минут».

Сейчас средняя скорость на этом участке Ново-Садовой составляет всего 2 км/ч. По данным сервиса Яндекс.Пробки, на вечер 5 октября пробки в Самаре составляют 5 баллов. Заторы также наблюдаются на улице Авроры и на Южном мосту.