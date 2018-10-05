В Самарской области мужчина украл 17 гусят, но раскаялся, когда на его след вышла полиция
Ставропольский районный суд Самарской области вынес обвинительный вердикт в отношении сельчанина Игоря Фролова. Мужчину признали виновным в краже с проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина оказался виноватым в том, что ночью проник в соседский гусятник, где изловил 17 гусят и скрылся с молодняком. Ущерб был оценен в 8,5 тыс. рублей, что крайне расстроило хозяйку птиц.
Гусекрада очень скоро вычислили и взяли с него подписку о невыезде. Свою вину он признал и попросил суд вынести приговор в особом порядке.
Мужчина получил полтора года условного лишения свободы. Кроме того, гусекрад обязан возместить владелице птиц причиненный материальный ущерб.