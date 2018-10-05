Двухнедельное отсутствие горячей воды в домах на Урицкого в Самаре заинтересовало прокуратуру
Деятельность АО «Предприятие тепловых сетей» была прошла проверку прокуратуры Железнодорожного района Самары. Причиной этого послужило двухнедельное отсутствие горячей воды в многоэтажках на улице Урицкого. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Началась все с ремонта магистральных теплосетей. 16 многоквартирных домов оказались отрезанными от горячего водоснабжения более чем на 14 дней. Резервная подача также не была организована.
В запланированный срок ремонтные работы не были завершены. Из-за этого в отношении должностного и юридического лица возбудили административные дела, которые поступили в Госжилинспекцию Самарской области.
По выявленным фактам нарушения и несвоевременного планирования и проведения ремонта исполнительному директору «ПТС» внесли представление.