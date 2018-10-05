В Самаре водитель Яндекс.Такси протаранил припаркованную «Газель»
Странное ДТП произошло на проспекте Карла Маркса
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 4 октября, около 4 часов утра на проспекте Карла Маркса произошло очередное ДТП с участием такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным, 30-летний таксист за рулем «Ниссан Алмера» у дома №452 по проспекту Карла Маркса не справился с управлением и влетел в припаркованную у обочины бортовую «Газель».
В ДТП пострадал только пассажир злополучного такси. 22-летний парень был доставлен в больницу,
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.