В Самаре водитель Яндекс.Такси протаранил припаркованную «Газель»

5 Окт. 19:49 2018-10-05T19:49:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 4 октября, около 4 часов утра на проспекте Карла Маркса произошло очередное ДТП с участием такси. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным, 30-летний таксист за рулем «Ниссан Алмера» у дома №452 по проспекту Карла Маркса не справился с управлением и влетел в припаркованную у обочины бортовую «Газель».

В ДТП пострадал только пассажир злополучного такси. 22-летний парень был доставлен в больницу,

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.