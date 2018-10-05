2018-10-05T20:32:29+03:00
Происшествия

Руководящее лицо Куйбышевской железной дороги отстранили от работы из-за смерти двух рабочих в Самарской области

Молодым железнодорожникам было всего 23 и 26 лет
Кирилл КАРИМОВ
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Ленинский районный суд Самары отстранил от должности начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ТрансЭнерго филиала ОАО «РЖД». Причиной этого послужило дело о гибели двух железнодорожников. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.

Молодые люди 26 и 23 лет 5 мая 2018 года получили травмы, несовместимые с жизнью, разбирая здания на территории тяговой подстанции станции Бугуруслан.

- Начальник был отстранен от должности в целях исключения возможности оказания подозреваемым давления на свидетелей и иных участников процесса и возможного сокрытия следов преступления в рамках трудовой деятельности, - подчеркнуло следствие.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства уголовного дела. В адрес руководства перевозчика готовится представление об устранении обстоятельств, которые могут привести к повторению трагедии.

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