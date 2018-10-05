Руководящее лицо Куйбышевской железной дороги отстранили от работы из-за смерти двух рабочих в Самарской области
Ленинский районный суд Самары отстранил от должности начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ТрансЭнерго филиала ОАО «РЖД». Причиной этого послужило дело о гибели двух железнодорожников. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ.
Молодые люди 26 и 23 лет 5 мая 2018 года получили травмы, несовместимые с жизнью, разбирая здания на территории тяговой подстанции станции Бугуруслан.
- Начальник был отстранен от должности в целях исключения возможности оказания подозреваемым давления на свидетелей и иных участников процесса и возможного сокрытия следов преступления в рамках трудовой деятельности, - подчеркнуло следствие.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства уголовного дела. В адрес руководства перевозчика готовится представление об устранении обстоятельств, которые могут привести к повторению трагедии.