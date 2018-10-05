Роспотребнадзор нашел в самарских детсадах еду, не соответствующую нормам

5 Окт. 21:00 2018-10-05T21:00:50+03:00

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В регионе 47 детских садов были проверены Роспотребнадзором на предмет соответствия качества продуктов питания установленным нормам. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по региону.

Специалисты сделали 153 пробы готовых блюд и 52 пробы продуктов, из которых детям готовили еду. Выяснилось, что продукты в дошкольные учреждения поставляются качественные, но в самих детсадах встречаются нарушения в хранении и мытье посуды.

Кроме того, 1,2% готовых блюд не вписались в существующие нормативы. Сейчас Роспотребнадзор инициировал 33 дела об административном правонарушении. Руководителям детсадов грозит денежный штраф.