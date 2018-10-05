В Самарской области водитель «уазика» врезался в опору дорожного знака

5 Окт. 22:03 2018-10-05T22:03:30+03:00

Машина отправилась в утиль, а мужчина – в больницу

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В четверг, 4 октября, около 6 часов утра на 46 км автодороги Урал-Исаклы-Шентала произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель УАЗ-39045 или «головастика» при движении от села Шентала в направлении села Исаклы, не справился с управлением, выехал «встречку». Там он наехал на стойку дорожного знака. После этого грузовик в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП водитель получил множественные травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.