2018-10-06T08:16:24+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» разгромила «Химик» со счетом 5:2

Эта победа стала уже шестой подряд в этом сезоне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В пятницу, 5 октября, в ледовом дворце «Лада-Арена» в Тольятти прошел матч чемпионата ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местной «Ладой» и «Химиком» из Воскресенска. Эта игра, как и предыдущие пять, стала победной для тольяттинцев.

Счет в матче был открыт на 10 минуте. Свою первую в Лиге шайбу забросил защитник «Лады» 17-летний Игорь Усманов. Во второй половине стартового периода его успех повторили Владимир Журавлев, а затем лучший «снайпер» ВХЛ Александр Тимирев.

В начале второго периода гостям удалось отыграть одну шайбу. Ее в ворота тольяттинцев отправил самый опытный игрок гостей Олег Губин. В начале третьего периода вновь отличился Тимирев. На 47 минуте игрок «Лады» Станислав Чистов увеличил счет в матче до 5:1. Однако примерно через пять минут гостям удалось забить свою вторую шайбу. До конца игры счет больше не изменился - 5:2. Таким образом, «Лада» одержала уже 6 победу подряд.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч «Лада» проведет в воскресенье, 7 октября, на льду «Лада-Арены». Противником тольяттинцев станет «Звезда» из города Чехова (Московская область).

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