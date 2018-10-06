2018-10-06T08:42:32+03:00
Общество

В Самаре на маршруте № 141 станет больше автобусов

Их увеличат по многочисленным просьбам горожан
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас автобусы № 141 ходят битком, из-за чего людям проблематично добраться на работу или домойСейчас автобусы № 141 ходят битком, из-за чего людям проблематично добраться на работу или домойФото: Архив "КП"
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Поток жалоб жителей Самары на работу общественного транспорта не иссякает. Несмотря на увеличение количества автобусов, горожане все равно недовольны тем, как они ходят. На одних маршрутах слишком большой интервал движения, а на других курсируют автобусы слишком маленькой вместительности, из-за чего они зачастую ездят переполненные.

Так, одна из последних жалоб самарцев связана с работой автобуса № 141, который курсирует между Центральным автовокзалом и жилым районом Южный город.

- В часы пик добраться на работу и с работы на автобусе № 141 - это огромная проблема. Перевозчик предоставляет «Газели», которые постоянно битком. Начиная с 16:00 уехать с остановки «Автостанция «Аврора» нереально, - рассказала одна из местных жительниц.

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильный дорог Самарской области, маршрут № 141 находится на их постоянном контроле. Только за этот год количество автобусов было увеличено с 18 до 40. Вскоре на этот маршрут вновь выведут дополнительные машины.

- В ближайшее время количество автобусов на маршруте № 141 будет увеличено еще на 5 единиц. Сейчас перевозчик готовит соответствующее заявление в министерство, - отметили в минтрансе.

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