В Самаре на маршруте № 141 станет больше автобусов
Поток жалоб жителей Самары на работу общественного транспорта не иссякает. Несмотря на увеличение количества автобусов, горожане все равно недовольны тем, как они ходят. На одних маршрутах слишком большой интервал движения, а на других курсируют автобусы слишком маленькой вместительности, из-за чего они зачастую ездят переполненные.
Так, одна из последних жалоб самарцев связана с работой автобуса № 141, который курсирует между Центральным автовокзалом и жилым районом Южный город.
- В часы пик добраться на работу и с работы на автобусе № 141 - это огромная проблема. Перевозчик предоставляет «Газели», которые постоянно битком. Начиная с 16:00 уехать с остановки «Автостанция «Аврора» нереально, - рассказала одна из местных жительниц.
Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильный дорог Самарской области, маршрут № 141 находится на их постоянном контроле. Только за этот год количество автобусов было увеличено с 18 до 40. Вскоре на этот маршрут вновь выведут дополнительные машины.
- В ближайшее время количество автобусов на маршруте № 141 будет увеличено еще на 5 единиц. Сейчас перевозчик готовит соответствующее заявление в министерство, - отметили в минтрансе.