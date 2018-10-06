В Самаре на Ново-Садовой трамвай протаранил вазовскую легковушку
Утром в субботу, 6 октября, примерно в 8:45 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии столкнулись трамвай № 22 и автомобиль ВАЗ-2114. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП 163 Самара».
По предварительным данным, трамвай двигался по Ново-Садовой в сторону завода Тарасова, а легковушка — по Советской Армии в направлении Московского шоссе. Видимо, водитель «четырнадцатой» решил проскочить перед трамваем, но не успел. Трамвай протаранил машину в левый бок. Из-за аварии движение на перекрестке некоторое время было затруднено. Однако сейчас, по словам автомобилистов, участники ДТП уже разъехались. Подробности случившегося устанавливаются.
В Самаре на Ново-Садовой трамвай № 22 взял на таран "четырнадцатую".