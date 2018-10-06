В Самаре бдительная кошка разбудила хозяйку, когда в ее квартиру залез вор

6 Окт. 10:05 2018-10-06T10:05:56+03:00

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Полицейские раскрыли кражу, которая была совершена в Самаре около года назад — 30 октября 2017 года. В ту ночь неизвестный проник через окно квартиры, расположенной в одном из домов на улице Победы, и похитил сотовый телефон и 1,5 рублей. Не последнюю роль в раскрытии этого преступления сыграла кошка.

Пушистая питомица стала первой, кто заметил незваного гостя. Кошка разбудила свою хозяйку — 40-летнюю женщину, благодаря чему она успела рассмотреть силуэт преступника, прежде чем он покинул ее квартиру. Женщина вызвала полицейских и рассказала, что это был мужчина. Выбирался вор из квартиры так же, как и залез — через окно, при этом он опирался рукой на холодильник. Стражи порядка проверили технику и нашли там четкие следы пальцев рук. В ходе проверки отпечатков выяснилось, что они принадлежат 21-летнему жителю одной из соседних республик. Его отпечатки были внесены в базу в 2014 году в Миграционном центре Тольятти при получении патента на работу. Однако, установив личность преступника, найти его самого полицейские долгое время не могли. Уже в августе этого года стражи порядка выяснили, парень нелегально проживает в общежитии на территории вещевого рынка и там же трудится разнорабочим.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, при задержании молодой человек пытался обмануть полицейских, утверждая, что они ошиблись, но потом он все-таки сознался в преступлении. По словам молодого человека, изначально он приехал в Самару, чтобы учиться. Поступил в колледж, но через год его отчислили. Возвращаться домой он не стал и остался здесь. Прибился к рынку, но жить было не на что, и он начал добывать деньги воровством. В квартиру на улице Победы он полез спонтанно, думал, что там никого нет. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту незаконного проникновения в жилище. Кроме того, его проверяют на причастность к другим преступлениям.