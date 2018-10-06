2018-10-06T10:52:36+03:00
Общество

Дмитрий Азаров: "Я сам никогда не знаю, что будет на 404FEST"

Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фестиваль в СамареФестиваль в Самаре
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В Самаре в эти выходные проходит 404FEST, фестиваль новейших технологий, идей и алгоритмов. После трехлетнего перерыва мероприятие снова проходит с залах Holiday Inn при поддержке правительства Самарской области. Как рассказал организатор фестиваля Денис Кортунов, в этом году на нем стало больше докладчиков, появились новые секции. Гостем открытия стал и губернатор Дмитрий Азаровю который бывал на нем еще и в качестве мэра. Он заметил, что вокруг прпктически ничего не изменилось.

-Ну если только ты, Денис, немного поправился, - пошутил он. И заметил, что и сам не всегда знает, что будет происходить на мероприятии.

-Но я уверен, что все это будет полезно для каждого, всех ждет много интересного, я буду все слушать, и надеюсь, что многие идеи пригодятся нам для того, чтобы изменить работу Правительства, внедрить новые технологии для того, чтобы работа стала еще более эффективной, -отметил Дмитрий Азаров.

На фестивале ожидается выступление спикеров российского уровня, в том числе представителей крупнейших компаний и СМИ.

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