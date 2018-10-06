Самарский ХК ЦСК ВВС потерпел поражение от «Звезды»

6 Окт. 11:12 2018-10-06T11:12:16+03:00

За весь матч «летчики» поразили ворота гостей всего один раз

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В пятницу, 5 октября, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубка Шелкового пути между ЦСК ВВС и московской «Звездой». К сожалению, самарские «летчики» с разгромным счетом проиграли фарм-клубу столичного ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба ЦСК ВВС.

Счет в матче открыли самарцы. На 8 минуте шайбу в ворота гостей забросил Алексей Сыромятников. Однако буквально через полторы минуты нападающий «Звезды» Игорь Левицкий сравнял счет. Ничья отображалась на табло почти до конца второго периода. Но на 39 минуте матча гости снова поразили ворота «летчиков». У гостей отличился Артем Икамацких.

В третьем периоде игроки «Звезды» не оставили самарцам шансов выбиться вперед. Сначала преимущество «Звезды» удвоил Иван Николишин, а затем точку в матче поставил Игорь Левицкий. В итоге встреча ЦСК ВВС и «Звезды» закончилась со счетом 1:4.

Следующий матч самарцы проведут в воскресенье, 7 октября, также в ледовом дворце «Кристалл». Противником «летчиков» станет «Химик» из Воскресенска, который вчера обыграла тольяттинская «Лада». Начало матча в 13:00.