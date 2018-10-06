2018-10-06T12:47:43+03:00
Общество

В Самарской области объявили штормовое предупреждение

В регионе велика вероятность лесных пожаров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за высокой пожароопасности жителям рекомендуют не посещать лесаИз-за высокой пожароопасности жителям рекомендуют не посещать лесаФото: Архив "КП"
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Самарской области продолжают угрожать лесные пожары. В связи с этим в регионе вновь объявили штормовое предупреждение. Действовать оно будет с 6 по 10 октября. По данным Приволжского УГМС, высокая пожарная опасность лесов (4 класс) местами сохраняется по восточной половине области.

Напомним, что в пожароопасный сезон запрещается посещать леса, разводить там костер, поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу. Кроме того, нельзя бросать непотушенные спички или сигареты и пользоваться в лесу петардами, бенгальскими огнями и другими пиротехническими средствами. Также запрещается заезжать в лес на автомобилях или мотоциклах и оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

ГУ МЧС по Самарской области напоминает, что в случае возникновения небольшого пожара в лесу нужно попытаться его потушить и сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно). При возникновении ЧС необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей: 101, 01.

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