В Самарской области объявили штормовое предупреждение

6 Окт. 12:47 2018-10-06T12:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарской области продолжают угрожать лесные пожары. В связи с этим в регионе вновь объявили штормовое предупреждение. Действовать оно будет с 6 по 10 октября. По данным Приволжского УГМС, высокая пожарная опасность лесов (4 класс) местами сохраняется по восточной половине области.

Напомним, что в пожароопасный сезон запрещается посещать леса, разводить там костер, поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу. Кроме того, нельзя бросать непотушенные спички или сигареты и пользоваться в лесу петардами, бенгальскими огнями и другими пиротехническими средствами. Также запрещается заезжать в лес на автомобилях или мотоциклах и оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

ГУ МЧС по Самарской области напоминает, что в случае возникновения небольшого пожара в лесу нужно попытаться его потушить и сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно). При возникновении ЧС необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей: 101, 01.