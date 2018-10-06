Капитаном «Крыльев Советов» в матче с «Динамо» будет Сергей Корниленко

6 Окт. 13:19 2018-10-06T13:23:49+03:00

Также команда претерпела еще три изменения

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В субботу, 6 октября, в 15:00 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 10 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Команды уже огласили свои стартовые составы.

Так, по сравнению с матчем против «Рубина» состав самарской команды претерпел 4 изменения. Вместо Евгения Конюхова, Мирала Самарджича, Срджана Мияйловича и Никиты Чичерина на поле выйдут Сергей Рыжиков, Сергей Корниленко, Тарас Бурлак и Виталий Денисов. Капитаном «Крыльев» в этом матче будет Сергей Корниленко.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: 1 Рыжиков, 6 Надсон, 8 Корниленко, 15 Зотов, 18 Рохель, 28 Антон, 39 Денисов, 64 Ланин, 89 Молло, 90 Бурлак, 99 Канунников.

Запасные: 14 Конюхов, 2 Полуяхтов, 3 Тигиев, 4 Башкиров, 7 Соболев, 9 Чочиев, 11 Шейдаев, 20 Мияйлович, 22 Вучичевич, 31 Ткачук, 44 Чичерин, 91 Яковлев.

«Динамо»: 1 Шунин, 4 Рыков, 5 Теттех, 8 Панченко, 9 Кардозу, 22 Жоаозиньо, 25 Козлов, 27 Соу, 34 Рауш, 44 Шунич, 48 Луценко.

Запасные: 31 Лещук, 2 Морозов, 10 Черных, 11 Темников, 17 Терехов, 23 Соснин, 24 Евгеньев.

Напомним, что главный тренер «Крыльев» Андрей Тихонов вчера, 5 октября, покинул свой пост. Вместо него наставником команды будет 50-летний черногорской специалист Миодраг Божович. Но последний еще не приступил к исполнению своих обязанностей, поэтому сегодня самарцев выведет тренер молодежного состава «КС» Владимир Кухлевский.

"Комсомольская правда - Самара" проведет прямую онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" - "Динамо"

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