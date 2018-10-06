2018-10-06T14:01:21+03:00
Общество

Азаров: Митинг в Тольятти меня не пугает, люди имеют право защищать свою позицию

Жители Автограда устраивают протестные акции, чтобы привлечь внимание властей к экологической ситуации в городе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинцы продолжают бороться за чистый воздух в городеТольяттинцы продолжают бороться за чистый воздух в городеФото: Архив "КП"
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Тольяттинцы продолжают бороться за чистый воздух. Напомним, в августе-сентябре в разных районах города жители стали жаловаться на неприятный запах. Только в областное правительство от тольяттинцев поступило более 300 жалоб. Однако простыми письменными обращениями они не ограничились и вышли на митинги.

Губернатор Самарской области, комментируя выходы тольяттинцев на протестные акции, отметил, что они его не пугают и что люди имеют право отстаивать свою позицию.

- Каждый гражданин имеет право знать всю информацию, замалчивать и скрывать ее просто глупо. Мы должны думать не о том, чтобы что-то скрыть, а как работать так, чтобы нам не надо было ничего скрывать. Митинги меня не пугают, люди имеют право защищать свою позицию, - заявил глава региона.

Также Дмитрий Азаров отметил, что химическим предприятиям Тольятти рекомендовали делать технологические остановки на время НМУ, пик которых обычно приходится на февраль и август. Кроме того, для решения сложившейся в Тольятти проблемы создана специальная рабочая группа, а также в ближайшее время будет приобретено дополнительное оборудование: лабораторные комплексы и передвижная лаборатория. Ситуация полностью находится на контроле властей.

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