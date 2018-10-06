В Жигулевске полицейские поймали мужчину с наркотиками в рукаве

6 Окт. 14:32 2018-10-06T14:33:26+03:00

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Недавно полицейским Жигулевска поступила информация о том, что 32-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Вскоре эти сведения подтвердились. Стражи порядка задержали мужчину возле одного из гаражных массивов и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

В ходе обыска полицейские нашли у мужчины в рукаве кофты пакет с зеленым веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это была марихуана общей массой более 57 грамм. Стражам порядка задержанный рассказал, что хранил наркотическое средство для личного употребления.

Как сообщает пресс-служба облГлавка, в отношении мужчины, который, к слову, нигде не работает и уже привлекался за оборот наркотиков, возбудили уголовное дело по статье «Незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».