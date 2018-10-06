2018-10-06T15:08:01+03:00
Спорт

Первый тайм матча «Крылья Советов» - «Динамо» завершился ничьей

«Распечатать» ворота противника пока никому не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пока обе команды идут на равныхПока обе команды идут на равныхФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В субботу, 6 октября, на стадионе «Самара Арена» проходит матч 10 тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо». К этой игре самарцы остались без главного тренера — Андрея Тихонова, который 5 октября покинул свой пост, поэтому командой руководит Владимир Кухлевский.

Отметим, что новый наставник «Крыльев» — Миодраг Божович — тоже присутствует на матче, правда, смотрит он его с трибуны. За игрой он следит очень сосредоточено. В первом тайме ни одна команда так и не смогла похвастаться забитым мячом. Что самарцы, что гости ведут игру на равных. На перерыв они ушли со счетом 0:0.

"Комсомольская правда - Самара" ведет прямую онлайн-трансляцию матча "Крылья Советов" - "Динамо"

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