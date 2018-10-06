«Крылья Советов» с минимальным счетом обыграли «Динамо»

6 Окт. 15:55 2018-10-06T16:00:38+03:00

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В субботу, 6 октября, на стадионе «Самара Арена» прошел матч 10 тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо». В этой игре командой руководил Владимир Кухлевский. Также на матче присутствовал новый наставник самарцев — черногорский специалист Миодраг Божович. За игрой он следил с трибуны. Также посмотреть на матч «Крыльев» с «Динамо» приезжал глава региона Дмитрий Азаров.

На игре присутствовали новый главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович и глава региона Дмитрий АзаровФото: Twitter.com

В первом тайме обе команды играли на равных. Однако ни самарцы, ни гости не смогли забить ни одно мяча. В итоге первые 45 минут матча завершились нулевой ничьей. Во втором тайме «Крылья» собрались и все-таки «распечатали» ворота противника. На 51 минуте матча после подачи Зотова на вратарскую мяч в сетку ворот противника отправил головой капитан команды Сергей Корниленко. До конца второго тайма больше забить так никто и не смог. В итоге матч завершился победой самарцев со счетом 1:0.

Следующий матч «Крылья» проведут на выезде. 20 октября они сыграют в Екатеринбурге против местного «Урала». Начало встречи – в 15:00 по самарскому времени.