2018-10-06T16:24:34+03:00
Происшествия

Движение встало: в Самаре на Южном мосту столкнулись «Мерседес» и ВАЗ

Авария спровоцировала огромный затор в обоих направлениях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дарина ЯкимоваФото: Дарина ЯкимоваФото: vk.com
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Днем в субботу, 6 октября, движение на въезде в Самару оказалось полностью парализовано. Виной тому ДТП на Южном мосту. Там практически лоб в лоб столкнулись «Мерседес» с номерами Оренбургской области и ВАЗ-2110. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки вылетел на встречную полосу и врезался в иномарку. От удара «десятке» смяло всю переднюю часть. «Мерседес» отделался повреждением левого крыла и фары. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

У "мерседеса" пострадали левое крыло и фара Фото: vk.com

У "мерседеса" пострадали левое крыло и фараФото: vk.com

Вазовской легковушке разворотило всю переднюю часть Фото: vk.com

Вазовской легковушке разворотило всю переднюю частьФото: vk.com

Авария спровоцировала огромную пробку в обоих направлениях. По словам автомобилистов, они уже больше часа пытаются въехать в город. В обратном направлении движение стоит от улицы Гагарина.

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