2018-10-06T19:17:40+03:00
Происшествия

В Самаре на Промышленности полыхал автомобиль

Машина была припаркована возле одного из частных домов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Днем в субботу, 6 октября, в Советском районе Самары произошел пожар. Там на улице Промышленности в районе дома № 239 загорелся припаркованный автомобиль. Огонь в считанные минуты охватил всю машину. Дым был виден издалека. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в группе «ДТП Самара, Тольятти + область».

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 15:56. На место ЧП выезжали 8 пожарных и 2 единицы техники. Локализовать возгорание им удалось в 16:00, а полностью его потушить в 16:01.

В настоящее время причины случившегося и ущерб от пожара устанавливаются.

samara.dtp.officialsamara.dtp.official
На улице Промышленности, 239 горит старая машина
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