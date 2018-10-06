Дмитрий Азаров рассказал, чем Самара привлекательна для IT-специалистов

6 Окт. 17:16 2018-10-06T17:54:45+03:00

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В субботу, 6 октября, в Самару после трехлетнего перерыва вернулся IT-фестиваль «404», на который съехались не только российские, но и зарубежные специалисты. Открыл фестиваль, который продлится два дня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он, к слову, участвует в этом мероприятии на постоянной основе с 2010 года.

В рамках дискуссионной встречи на одной из 10 тематических секций фестиваля, которая получила название «Информационное сообщество», у главы региона поинтересовались, как он использует в своей работе информационные технологии. Дмитрий Азаров рассказал, что к нему поступают много обращений через интернет, в частности, через Твиттер.

- Людям по сути все равно, в чьей зоне ответственности тот или иной вопрос находится. Ко мне обращаются и по поводу судьбы какого-нибудь предприятия, и по поводу уборки мусора. Каждый ко мне может обратиться напрямую, - отметил губернатор, добавив, что через соцсети также общаются с жителями все члены правительства региона.

Также глава региона рассказал, что в Самаре есть большое поле деятельности для IT-специалистов. Помимо того, что столица региона является городом-курортом, здесь есть много возможностей для самореализации. Правительство области готово поддержать интернет-специалистов. Для этого в регионе проводятся такие мероприятия, как фестиваль 404, форум «Дизайн выходные», соревнования по кибербезопасности VolgaCTF, детские IT-хакатоны. Кроме того, в Самаре могут создать аналог «цифровой деревни» - Иннополис. В этой роли может выступить Гагарин-центр.

- Я приехал послушать, узнать что-то для себя, узнать, чем живут люди, которые двигают эту отрасль знаний вперед. Сегодня главная конкуренция и главный вызов - это борьба за человеческий капитал. Таланты своим умом достигают результата. Давайте сделаем это вместе. Я готов выслушать те предложения, которые есть у IT-сообщества, взять их на вооружение. У нас отличные условия для работы подобного рода специалистов, - сказал глава региона.