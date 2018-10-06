2018-10-06T18:30:05+03:00
Спорт

Миодраг Божович: Я сделаю все, чтобы «Крылья Советов» поднялись в турнирной таблице РПЛ

Самарский клуб заключил с черногорским специалистом контракт на 2,5 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Сегодня, 6 октября, «Крылья Советов» провели победный матч на стадионе «Самара Арена». Они обыграли московский «Динамо» со счетом 1:0. На матче присутствовали новый главный тренер «КС» - черногорский специалист Миодраг Божович и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. За игрой они следили с трибуны. После матча они вместе обсудили дальнейшее развитие «Крыльев Советов», сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

- Я рассчитываю, что команда сейчас соберется, будет показывать характер в каждой игре, до последней минуты. У команды есть все для побед. Рассчитываю, что смена главного тренера привнесет изменения. Я уверен, приход Миодрага Божовича даст команде сил и уверенности, - сказал глава региона.

После победы над «Динамо» самарская команда поднялась с предпоследнего места турнирной таблицы на 12 строчку. Сейчас в активе команды 10 очков. Новому наставнику «Крыльев» предстоит вывести самарцев на более высокие позиции.

- Я горжусь тем, что буду работать в «Крыльях Советов». Сделаю все, чтобы команда поднялась в турнирной таблице РПЛ. Самарская область достойна лучшей команды. Здесь болельщики одни из лучших в России. Дай Бог нам успехов и удач, - отметил Миодраг Божович.

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