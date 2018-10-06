Перевесил груз: в Сызрани автокран завалился на строящееся здание
В результате случившегося передние колеса КамАЗа зависли в воздухе
Фото: syzran-small.ru
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Днем в субботу, 6 октября, в центральной части Сызрани произошло необычное происшествие. Там на улице Фридриха Энгельса встал на дыбы автокран, пишет «Маленькая Сызрань».
По словам очевидцев, спецтехника работала на строительной площадке офисного центра. В какой-то момент кран начал поднимать груз, но тот его перевесил, и автомобиль завалился на здание. В итоге передние колеса КамАЗа зависли в воздухе.
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о том, как поставить машину на все четыре колеса.