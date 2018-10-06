В Самаре произошел пожар в 23-этажном доме на 5-ой просеке
В субботу, 6 октября, в Октябрьском районе Самары произошел пожар. На улице 5-я просека, 99 в 23-этажном доме загорелась одна из квартир.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 16:09. Выезжали 28 пожарных и 7 единиц техники, а также медики скорой помощи. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что в квартире на 6 этаже горят домашние вещи. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Локализовать возгорание сотрудникам МЧС удалось в 16:32, а полностью его потушить - спустя три минуты.
По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
Пламя повредило стекла в квартире на 6 этажеФото: vk.com
Пожар в 23-этажном доме на 5-ой просеке в Самаре 6.10.2018.