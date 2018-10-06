В Самаре произошел пожар в 23-этажном доме на 5-ой просеке

6 Окт. 20:04 2018-10-06T22:05:24+03:00

Огонь охватил домашние вещи в одной из квартир [видео]

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В субботу, 6 октября, в Октябрьском районе Самары произошел пожар. На улице 5-я просека, 99 в 23-этажном доме загорелась одна из квартир.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 16:09. Выезжали 28 пожарных и 7 единиц техники, а также медики скорой помощи. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что в квартире на 6 этаже горят домашние вещи. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Локализовать возгорание сотрудникам МЧС удалось в 16:32, а полностью его потушить - спустя три минуты.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. В настоящее время причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Пламя повредило стекла в квартире на 6 этажеФото: vk.com