«Объезжайте через старый город»: движение на Южном мосту сковало еще одно крупное ДТП
Ситуация на Южном мосту в Самаре не улучшилась. Движение по-прежнему стоит от Уральского шоссе до улицы Авроры.
Напомним, что сегодня днем, 6 октября, на Южном мосту по направлению в город произошла серьезная авария. Там столкнулись ВАЗ-2110 и «Мерседес». Из-за этого движение встало в обоих направлениях. Автомобилистам пришлось стоять в пробке больше часа. К вечеру ситуация на мосту стала еще хуже. Там произошло еще одно крупное ДТП. По предварительным данным, также по направлению в город лоб в лоб столкнулись вазовская легковушка и иномарка.
ДТП с двумя легковушками еще сильнее осложнило ситуацию на въезде в городФото: Соцсети
Теперь автомобилисты стоят в пробке уже более двух часов, а отчаявшиеся пассажиры автобусов уже просто идут пешком.
- Два часа стою на Южном шоссе в дикой пробке из-за аварии. Полчаса машины вообще не двигаются, водители глушат моторы, выходят на улицу курить и общаться, - рассказал один из автомобилистов.
Автомобилисты стоят в жуткой пробке уже около двух часовФото: Яндекс.Пробки
Некоторые водители предлагают последовать примеру пассажиров автобусов и пойти домой, но обязательно достоять в пробке завтра. А кто-то предлагает устроить музыкальный флешмоб — просигналить какую-нибудь песню. Пока самарцы разрываются между репертуаром Димы Билана и группы «Ленинград». Особо верующие, в свою очередь, считают, что на Южный мост пора вызывать священников. Более практичные люди призывают всех автолюбителей попытаться объехать пробку через старый город. «Счастливчикам», попавшим в этот жуткий затор в субботний день, остается пожелать только терпения и сил.