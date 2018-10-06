«Объезжайте через старый город»: движение на Южном мосту сковало еще одно крупное ДТП

6 Окт. 20:55 2018-10-06T20:59:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация на Южном мосту в Самаре не улучшилась. Движение по-прежнему стоит от Уральского шоссе до улицы Авроры.

Напомним, что сегодня днем, 6 октября, на Южном мосту по направлению в город произошла серьезная авария. Там столкнулись ВАЗ-2110 и «Мерседес». Из-за этого движение встало в обоих направлениях. Автомобилистам пришлось стоять в пробке больше часа. К вечеру ситуация на мосту стала еще хуже. Там произошло еще одно крупное ДТП. По предварительным данным, также по направлению в город лоб в лоб столкнулись вазовская легковушка и иномарка.

ДТП с двумя легковушками еще сильнее осложнило ситуацию на въезде в городФото: Соцсети

Теперь автомобилисты стоят в пробке уже более двух часов, а отчаявшиеся пассажиры автобусов уже просто идут пешком.

- Два часа стою на Южном шоссе в дикой пробке из-за аварии. Полчаса машины вообще не двигаются, водители глушат моторы, выходят на улицу курить и общаться, - рассказал один из автомобилистов.

Автомобилисты стоят в жуткой пробке уже около двух часовФото: Яндекс.Пробки

Некоторые водители предлагают последовать примеру пассажиров автобусов и пойти домой, но обязательно достоять в пробке завтра. А кто-то предлагает устроить музыкальный флешмоб — просигналить какую-нибудь песню. Пока самарцы разрываются между репертуаром Димы Билана и группы «Ленинград». Особо верующие, в свою очередь, считают, что на Южный мост пора вызывать священников. Более практичные люди призывают всех автолюбителей попытаться объехать пробку через старый город. «Счастливчикам», попавшим в этот жуткий затор в субботний день, остается пожелать только терпения и сил.