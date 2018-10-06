2018-10-06T22:02:06+03:00
Происшествия

Тольяттинец вымогал у женщины 23 млн рублей, угрожая заразить ВИЧ

Также вымогатель «отличился» поджогом чужого автомобиля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд приговорил мужчину к 7,5 годам колонии строгого режимаСуд приговорил мужчину к 7,5 годам колонии строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Автозаводской районный суд Тольятти вынес приговор 31-летнему местному жителю - члену банды вымогателй. Ранее не судимый безработный мужчина обвинялся в двух эпизодах вымогательства с применением насилия и в поджоге автомобиля. Обвинительное заключение по этому уголовному делу утверждалось Генпрокуратурой РФ.

Было установлено, что 17 августа 2016 года злоумышленник ударил мужчину в голову и, угрожая дальнейшей расправой, потребовал передать ему 30 миллионов рублей. В ночь с 14 на 15 сентября 2016 года он и другие члены банды облили бензином и подожгли принадлежащий потерпевшему автомобиль KIA Sportage стоимостью чуть более 1,2 миллиона рублей. Огонь уничтожил не только иномарку, но и стоящий рядом автомобиль «Лада Приора». Владельцу отечественной легковушки был причинен ущерб в 314,8 тысяч рублей.

Еще одной жертвой бандитов стала женщина. Подсудимый продемонстрировал ей шприц с окрашенной жидкостью и потребовал у нее 23 миллиона рублей. Свое требование он подкрепил угрозой заразить тольяттинку и ее родственников ВИЧ-заболеванием.

В начале этой недели суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7,5 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил. Сейчас законность принятого решения проверяет прокуратура Самарской области.

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