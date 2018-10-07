В Самаре «БМВ» влетел в припаркованную «Гранту» после столкновения с «Датсуном»

7 Окт. 08:32 2018-10-07T13:36:09+03:00

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Вчера вечером, 6 октября, на пересечении улиц Нагорной и Воронежской в областной столице произошло ДТП. Там серьезные повреждения получили сразу 3 автомобиля, сообщают очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара».

- Водитель автомобиля «Датсун» ехал по Воронежской и не уступил дорогу «БМВ», который двигался по улице Нагорной. В результате произошло столкновение, после которого «Дастун» развернуло на 180 градусов, а БМВ вылетел на тротуар и врезался в припаркованную «Ладу Гранту», - рассказывают местные жители.

На месте происшествия работали сотрудники городского управления ГИБДД и врачи скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

Как отмечают полицейские, по факту аварии сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Правоохранители продолжают заниматься выяснением всех обстоятельств аварии.