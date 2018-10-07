2018-10-07T09:23:55+03:00
Происшествия

В Сызрани неизвестные разбили стекло иномарки камнями со сливочным маслом

Сейчас местные жители гадают, кто это сделал
Михаил ГОРЮНОВ
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Водителю теперь придется заплатить за ремонтВодителю теперь придется заплатить за ремонтФото: соцсети
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Вчера днем, в субботу 6 октября, необычный инцидент произошел на улице Октябрьской в городе Сызрань. Там неизвестные люди разбили стекло в автомобиле «Фольксваген Гольф». Сделали они это весьма изощренным способом.

- Какой-то «злоумышленник» кинул сливочное масло с камнями и разбил заднее стекло, примерно около 14:30. Если кто видел или сталкивался с подобным, напишите, - просить в сообществе «New Сызрань» местный житель Евгений Титов, по всей видимости владелец автомобиля.

В комментариях местные жители предполагают, что подобное не может случиться просто так. Возможно, это является местью какого-нибудь человека. Впрочем, автолюбитель такую позицию не разделяет. Также горожане не исключают, что масло с камнями в стекло машины могли кинуть пьяные хулиганы или подростки.

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