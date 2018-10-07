2018-10-07T10:48:10+03:00
Происшествия

В Самарской области женщина выращивала в лесу коноплю

Теперь злоумышленница на два года может лишиться свободы
Михаил ГОРЮНОВ
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Незаконное растение полицейские изъялиНезаконное растение полицейские изъялиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях сотрудники отдела МВД по городу Жигулевску получили оперативную информацию о том, что 32-летняя местная жительница может быть причастна к производству наркотиков. Со слов информаторов, она у себя на участке занималась культивированием конопли.

- В ходе проведенных оперативных мероприятий данная информация подтвердилась. Стражи порядка установили, что подозреваемая с мая 2018 года на участке лесного массива города незаконно культивировала наркосодержащее растение, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В присутствии понятых провели обыск. Во время него было обнаружено и изъято 32 куста конопли.

Подозреваемую задержали у нее дома.Она нигде не работает и ранее не судимая. Женщина во время опроса пояснила, что выращивала марихуану для себя, без цели сбыта.

По информации правоохранителей, подозреваемая состоит на учете у врача-нарколога. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ - «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Теперь ей грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

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