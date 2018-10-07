В Самаре на улице Пустынной загорелся частный дом

7 Окт. 11:29 2018-10-07T11:29:51+03:00

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Вчера поздно вечером, в субботу 6 октября, в Кировском районе областной столицы произошел пожар. Возгорание случилось на улице Пустынной. Сообщение об этом поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 23-24.

- Горел частный дом на площади 50 квадратных метров. На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 28 человек личного состава и 6 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

В 23-55 специалисты смогли локализовать пожар. Еще через 10 минут — в 5 минут 1-го 7 октября — пламя удалось ликвидировать.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Эксперты устанавливают причину возгорания и ущерб от него. О пострадавших в ведомстве не сообщают. МЧС призывает горожан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем и соблюдать правила безопасности при эксплуатации электроприборов.