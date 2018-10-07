2018-10-07T12:42:30+03:00
Происшествия

В Самаре в квартире на Николая Панова произошел пожар, погиб мужчина

По факту происшествия правоохранители проводят проверку
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работали пожарныеНа месте происшествия работали пожарные
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Сегодня утром, в воскресенье 7 октября, на улице Николая Панова в областной столице произошел пожар. Примерно в 5-30 огонь охватил квартиру в одном из домов.

- Горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров. На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе 8 человек личного состава и двух единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

В 6-07 пожар локализовали, еще через минуту пламя удалось ликвидировать.

Как отмечают правоохранители, не обошлось без жертв. На месте ЧП спасатели обнаружили труп пожилого мужчины. Обстоятельства гибели потерпевшего сейчас выясняют стражи порядка.

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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