Самарцы встретились с известной писательницей Гузелью Яхиной

7 Окт. 13:18 2018-10-07T13:18:34+03:00

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6 октября состоялась встреча жителей Самары с известной писательницей Гузель Яхиной, которая презентовала свою новую книгу «Дети мои», увидевшую свет в мае 2018 года. За основ произведения взята тема жизни Республики немцев Поволжья и немецкой автономии.

- Историческая составляющая книги не является главной, прежде всего я старалась показать судьбу человека на примере того времени, - отметила Гузель.

Факты и особенности быта того времени Яхина черпала из исторических книг и мемуаров немцев Поволжья. Главный герой, Якоб Иванович Бах, простой шульмейстер, который проживает свою судьбу. На его примере идёт развитие философской темы, взаимопонимания отцов и детей, власти и народа. Этот герой не стал прототипом кого-то, нет никакой истории его рождения, образ появился сам по себе. В одном интервью писательница говорила: «Когда роман начинает обрастать разными толкованиями, которые даже сам автор не имел в виду, это говорит о том, что текст начинает жить своей жизнью». Так произошло и с романом «Дети мои», в какой-то момент Гузель поняла, что герой сам диктует ей продолжение романа.

Встреча в Самаре была построена в формате открытого диалога, где каждый желающий мог задать автору свой вопрос. Многие читатели выразили свое восхищение первым романом женщины - «Зулейха открывает глаза». Гузель призналась, что сейчас погружена в мысли об экранизации этой книги. Также есть мысли и идеи о написании нового произведения про судьбу человека.