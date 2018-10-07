2018-10-07T13:43:33+03:00
Происшествия

В Самаре «Шевроле Нива» перевернулась после столкновения с «Киа Рио»

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии
Михаил ГОРЮНОВ
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Последствия аварии оказались серьезнымиПоследствия аварии оказались серьезнымиФото: Вера ЦЫГАНКОВА
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В районе пересечения улиц Лукачева и Гая в областной столице сегодня утром, в воскресенье 7 октября, произошло странное ДТП. Там столкнулись «Киа Рио» и «Шевроле Нива». Еще к утру машины не увезли с места аварии.

- Непонятно, что случилось, но повреждения у них серьезные. «Киа» разбита спереди и сбоку. А «Ниву» мы обнаружили и вовсе лежащей на крыше. Возле машины были какие-то люди, видимо владельцы — думали, что делать, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» местная жительница — Татьяна.

Повреждены оказались оба автомобиля Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Повреждены оказались оба автомобиляФото: Вера ЦЫГАНКОВА

Другие очевидцы отмечают, что на месте случившегося работали сотрудники полиции. О пострадавших ничего неизвестно.

Напомним, что еще одно ДТП вчера вечером произошло вечером, 6 октября, на пересечении улиц Нагорной и Воронежской в областной столице произошло ДТП. Там серьезные повреждения получили сразу 3 автомобиля.

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