В Самаре и области из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

7 Окт. 14:45 2018-10-07T14:46:13+03:00

Специалисты не рекомендуют в такую погоду выходить на улицу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оно будет действовать как минимум до завтра

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Сегодня, в воскресенье 7 октября, в Самаре и области наблюдается сильный ветер. Порывы его достигают 18 метров в секунду и специалисты считают, что это может быть опасно.

- В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Такая погода задержится в регионе минимум до 19:00 понедельника, 8 октября. Днем, согласно прогнозу Приволжского УГМС, температура воздуха будет держать в пределах от +14 до +19 градусов, а ночью — от +5 до +10. При этом местами пройдет небольшой дождь, — сообщает ГУ МЧС по региону.

Сотрудники спасательного ведомства призывают граждан быть осторожными. Для этого нужно соблюдать ряд советов:

- Избегайте на улице нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами;

- Держитесь подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек;

- Не стойте возле непрочных навесов и старых деревьев;

- Для избежания травм и увечий от порывов ветра прячьтесь в подъезде или подвале здания.

Особо внимательными призывают быть автомобилистов, которым рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Лучше в такой период воздержаться от поездки за рулем.