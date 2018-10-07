Игрок БК «Самара» о драке после боя Конора и Хабиба: то, что на Макгрегора со спины посторонний напал — это за гранью

7 Окт. 15:15 2018-10-07T15:15:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня с утра, 7 октября, общественность и многие известные люди обсуждают поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Хабиб победил, а после боя затеял потасовку с командой соперника. Произошедшее прокомментировал и защитник баскетбольного клуба «Самара» Дмитрий Головин.

- То, что Хабиб прыгнул в зал драться, ещё может быть терпимо. А вот то, что на Макгрегора со спины в октагоне посторонний напал, — это за гранью, — написал Дмитрий в своем твиттере.

Отметим, что победив Конора Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. Интрига умерла в четвертом раунде, когда Хабиб провел удушающий прием. Макгрегору ничего не оставалось кроме как признать поражение. У себя в социальных сетях ирландец уже сообщил, что «ждет реванша».