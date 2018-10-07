2018-10-07T16:28:35+03:00
Общество

186 пассажиров не могли вылететь из Самары в Турцию из-за технических проблем

Рейс авиакомпании «Атласглобал» приостановили по причине течи топлива из двигателя
Михаил ГОРЮНОВ
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Для тех, кто остался в аэропорту, пытались создать комфортные условияДля тех, кто остался в аэропорту, пытались создать комфортные условияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Накануне, в субботу 6 октября, в аэропорту Курумоч в Самаре произошла непредвиденная и неприятная ситуация Там на 16 часов задержали вылет рейса в турецкую Анталью. Такая задержка носила технический характер, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

- Был вынужденно задержан рейс авиакомпании «Атласглобал». Вылет пришлось приостановить после того, как техники зафиксировали течь топлива из двигателя, - рассказали в надзорном ведомстве.

Вылететь на этом самолете должны были 186 пассажиров. 66 из них разместили в гостинице, остальные граждане уехали домой, часть осталась ждать в аэропорту. Желающим предоставили все необходимые условия, еду и напитки.

В дальнейшем ситуация была нормализовано, аэропорт работает по штатному расписанию.

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