2018-10-07T17:19:08+03:00
Происшествия

В Самаре автолюбитель протаранил кольцевую развязку и покинул место ДТП

Очевидцы сообщают, что водитель был пьян
Михаил ГОРЮНОВ
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Машина получила серьезные поврежденияМашина получила серьезные поврежденияФото: соцсети
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Сегодня ночью, в воскресенье 7 октября, на пересечении улиц Советской Армии Антонова-Овсеенко в областной столице произошло ДТП. Примерно в 1-30 там водитель там водитель автомобиля ВАЗ-2112 протаранил кольцевую развязку.

- Водитель ВАЗ-2112 двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением и влетел в кольцо. Со слов очевидцев, молодой парень был сильно пьян, но к приезду сотрудников ГИБДД скрылся с места происшествия, - сообщают в своей группе активисты «Ночного Патруля Самара».

На месте работали сотрудники Управления ГИБДД. Как отметили в «Ночном Патруле», за скрытие с места аварии водитель может быть привлечен к ответственности. Санкции за это предусмотрены серьезные, вплоть до лишения водительских прав.

Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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