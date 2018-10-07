В Самаре автолюбитель протаранил кольцевую развязку и покинул место ДТП

7 Окт. 17:19 2018-10-07T17:19:08+03:00

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Сегодня ночью, в воскресенье 7 октября, на пересечении улиц Советской Армии Антонова-Овсеенко в областной столице произошло ДТП. Примерно в 1-30 там водитель там водитель автомобиля ВАЗ-2112 протаранил кольцевую развязку.

- Водитель ВАЗ-2112 двигаясь с превышением скорости, не справился с управлением и влетел в кольцо. Со слов очевидцев, молодой парень был сильно пьян, но к приезду сотрудников ГИБДД скрылся с места происшествия, - сообщают в своей группе активисты «Ночного Патруля Самара».

На месте работали сотрудники Управления ГИБДД. Как отметили в «Ночном Патруле», за скрытие с места аварии водитель может быть привлечен к ответственности. Санкции за это предусмотрены серьезные, вплоть до лишения водительских прав.

Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.