В Самарской области мужчина второй раз сел пьяным за руль и стал фигурантом уголовного дела

7 Окт. 17:49 2018-10-07T17:49:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в ходе патрулирования улиц города Жигулевска инспекторы ДПС на пересечении улиц Кутузова и Фрунзе заметили автомобиль ВА3-2115, водитель которого нарушил ПДД. Правоохранители решили пообщаться с мужчиной и заметили, что от него сильно пахнет алкоголем. Автолюбителю предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

- При проверки личности нарушителя полицейские выяснили, что в октябре 2017 года мужчина был привлечен к административной ответственности за «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением водительских прав на срок 1 год 6 месяцев, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Однако мужчина тогда уклонился от сдачи водительского удостоверения, в связи с чем срок лишения права управления автомобилем был приостановлен.

Подозреваемому 30 лет, ранее он не был судим. Сейчас на него возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. Стражи порядка продолжают расследование.