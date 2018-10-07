В Самаре молодой предприниматель на протяжении года растлевал 3-летнюю девочку

7 Окт. 18:49 2018-10-07T18:49:27+03:00

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Минувшим летом, 18 августа, к стражам порядка поступила информация о том, что 22-летний молодой человек ведет преступную деятельность. Как стало известно от заявителя, парень проявлял нездоровый интерес к малолетней девочке.

- В своей квартире в доме на улице Мичурина злоумышленник совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочке 2015 года рождения. По версии следствия, это продолжалось с июля 2017 года по июль 2018-го, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.

4 октября следственные органы приняли процессуальное решение по указанному факту. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ - «Насильственные действия сексуального характера».

Сейчас правоохранители продолжают расследование. Отметим, что подозреваемый занимался бизнесом и является индивидуальным предпринимателем.